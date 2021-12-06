Survivor Sercan Yıldırım evlendi işte nikahtan ilk görüntüler
Survivor 2020'de yarışan ve performansıyla programa damga vuran 31 yaşındaki eski futbolcu Sercan Yıldırım, uzun zamandır aşk yaşadığı ve geçtiğimiz Ağustos ayında evlenme teklifi ettiği yoga eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel ile nikah masasına oturdu.
Eski futbolcu Sercan Yıldırım uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nihan Yönel'e Ağustos ayında evlenme teklifi etmiş, çift Eylül ayında ise aile arasında düzenlenen bir törenle nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı.
Çift Bursa'da bir otelde düzenlenen törenle evlendi. Genç çiftin nikahını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem kıyarken, Sercan'ın şahitliğini teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yaptı.
Survivor 2021 yarışmasında yer alan Sercan'ın, ocak ayının ortasında çekimlerine başlanacak Survivor All-Star Yarışması'na katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği öğrenildi.