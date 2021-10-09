Survivor Semih Öztürk'ün zor günleri... Evini gözetlerken yakaladı!
Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran ve şimdilerde sunuculuk yapan Semih Öztürk, zor günler geçiriyor. Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur, geçtiğimiz günlerde Şişli’de yaşadıkları evlerinde bir kişi tarafından gözetlendiklerini fark etti.
Zemin katta oturan çift, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin çiftin evine uzun süre dışarıdan baktığı görüldü. Tedirgin olan ikili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek güvenlik kamerası görüntülerini sunup şikayetçi oldu. Öztürk çifti, kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık, evi gözetleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Katıldığı TV yarışmalarıyla ünlenen Semih Öztürk, eşi ile ikamet ettiği evinin gözetlendiğini belirterek savcılığa başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen savcılık, sapığı bulmak için çalışma başlattı.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur ile ikamet ettiği evinin kişi ya da kişiler tarafından gözetlendiğini ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu...
Zemin katta oturan çift, evlerinin camından bir kişinin kendilerini gözetlediğini fark etti. Bunun üzerine bina çevresinde araştırma yapan ikili, herhangi birisine rastlamayınca bu kez apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin Semih Öztürk ve eşini uzun süre dışarıdan gözetlediği belirlendi.