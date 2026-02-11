Survivor Sema umreye gitti, tesettüre girdi! Türbanlı paylaşımları beğeni rekoru kırdı
Survivor'da gösterdiği performansla sık sık gündeme gelen milli atlet Sema Aydemir, şimdi de umre ziyaretiyle gündeme geldi. Kutsal topraklardan türbanıyla paylaşım yapan milli atletin notu dikkat çekti. Aydemir'in o halleri sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Sema Aydemir, umre ziyaretiyle adından söz ettirdi. 40 yaşındaki sporcu, kutsal topraklardan çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aydemir’in paylaşımlarına düştüğü “Ben geldim Allah’ım” notu kısa sürede yoğun ilgi görürken, gönderiler çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Survivor All Star 2025'in iddialı isimlerinden Sema Aydemir yarışmanın öne çıkan isimlerinden. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Survivor Sema umreye gitti.
Umreye giden Aydemir, kutsal topraklarda çektirdiği kareleri ''Ben geldim Allah'ım. Çok anlatacaklarım, çok özürüm, çok duam var'' notuyla Instagram hesabından yayımladı.
Sosyal medyada türbanlı halini beğeni yapan Sema'ya "Allah kabul etsin" yorumları da geldi.
Öte yandan Survivor Sema geçtiğimiz sezon için, "Survivor 2025'e gelirken çok farklı sezon olacağının farkındaydım. Geçen sene çok kötü şeyler yaşadım ve benim maceram böyle bitsin istemedim." ifadeleriyle dikkat çekmişti.
İşte Sema Aydemir'in umre görüntüleri...