Survivor Sancakay Ilım Morgül bakın hangi teknik adamla akraba çıktı
Survivor’da bu yıl gönüllüler takımında yarışacak olan Sancakay Ilım Morgül’ün kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Sancakay Ilım Morgül kimdir? Sancakay Ilım Morgül, hangi teknik adamın yeğeni? İşte merak edilenler...
Survivor 2021 için geri sayım başladı. 9 Ocak Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2021'de ünlüler takımı belli olmuştu. Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2021'in gönüllüler takımı da açıklandı.Acun Ilıcalı'nın Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerini yaptığı Survivor 2021'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yarışmacılar açıklanır açıklanmaz Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül'ün kişisel hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. İlk sözleri ise; "Bir kadın nasıl şampiyon olur onu göstereceğim. Aynı zamanda o kadın bir de futbolcu." oldu.
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım, 30 Ocak 1997 İstanbul doğumlu. Survivor Sancakay Ilım Morgül İzmir ve Rize'de büyüdü. Güzel yarışmacı Sancakay, Rizespor'da futbol oynadı.
Survivor Sancakay, ''Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim.