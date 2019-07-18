Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya izdiham çıkardı! Elazığ sokağa döküldü

Kazandığı parayı ne yapacak?: Karakaya, kazandığı 500 bin TL’yi ne yapacağı hakkında şöyle demişti: “14 yaşımdayken bana bir el uzatıldı. Eğer o el uzatılmasaydı bugün belki başka bir yerde olurdum. Ben de birkaç yetenekli kardeşime kol kanat gereceğim.