Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya izdiham çıkardı! Elazığ sokağa döküldü
Tv8'de yayınlanan zorlu Survivor yarışmasının 2019 kazananı Yusuf Karakaya, altı aylık mücadelenin ardından memleketi Elazığ'da davul ve zurnalarla karşılandı.
Survivor yarışmasını kazanmasının ardından gündemde ilk sıradaki yerini hala korumayı başaran Yusuf Karakaya, ilk işi olarak kupayı memleketine götürdü. Memleketi Elazığ’a giden Karakaya, ailesi ve sevenleri büyük bir coşkuyla karşıladı.
Karakaya’yı Elazığ Havalimanı'nda karşılamaya giden yakınları, büyük bir kalabalık oluşturdu. Uçaktan inen Karakaya, kendisiyle selamlaşmak isteyenlerin yüzünden izdihama neden oldu.
Survivor’daki üstün mücadelesi ile gönüllere taht kuran Karakaya, havalimanında halay da çekti. Peki Yusuf Karakaya, Survivor'da kazandığı parayı ne yapacak?
Kazandığı parayı ne yapacak?: Karakaya, kazandığı 500 bin TL’yi ne yapacağı hakkında şöyle demişti: “14 yaşımdayken bana bir el uzatıldı. Eğer o el uzatılmasaydı bugün belki başka bir yerde olurdum. Ben de birkaç yetenekli kardeşime kol kanat gereceğim.