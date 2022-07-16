Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor! Öyle bir yarışma yapacak ki...
Medya patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da ünlenen iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran gündemde kalmaya devam ediyor! Son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Çamkıran özel bir yayın platformundan haber beklediğini duyurarak, yarışma yapacağını açıkladı. Survivor şampiyonu büyük ödülün de 10 Milyon TL olacağını takipçileriyle paylaştı. Yarışmanın içeriği şimdiden merak konusu oldu!
Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ekranların beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor'da tanınan, iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özel bir yayın platformundan haber bekleyen Çamkıran yarışma yapacağını, büyük ödülün de 10 Milyon TL olacağını takipçilerine duyurdu. İşte haberin tüm detayları...
Acun Ilıcalı'nın sayesinde ünlü olan, iki kez Survivor şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Çamkıran, bir dijital platformdan haber beklediğini, yarışma programı yapacağını açıkladı. Büyük ödülün ise, 10 milyon TL olacağını duyurdu.
Survivor 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Daha önce yurt dışında da yarışmalara katılarak şampiyon olan Çamkıran, bu sefer kendi yarışma programını hazırlayacağını söyledi.