Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın hayat hikayesi... İlk kez o detayı anlattı!
TV8 Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın hayatı adeta bir filmi aratmayan nitelikte... Başarılı yağlı güreşçi İsmail Balaban çocukluğundan bu yana yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı.
Tv'in en sevilen yarışmalarından, kitlelerin izlediği Survivor 2021'in şampiyonu olan ve Türkiye'yi birçok kez gururlandıran başpehlivan İsmail Balaban, yaşadığı zor günleri anlattı. İsmail Balaban, çocukluk yaşlarında çok zorluk çektiğini belirtti. Balaban, güreşi köyden çıkış kapısı olarak gördüğünü dile getirdi.
"Güreşe başlamadan önce kimsenin bizden umudu yoktu"
Balaban, "Güreşe başlamadan önce kimsenin bizden umudu yoktu. İkizimle biz güreşe başladığımızda 18 – 19 yaşlarındaydık." dediği açıklamalarında, güreşe başlama serüvenini ve hayatta yaşadığı zorlukları, mücadelelerini şöyle anlattı:
"'Sizden bu yaşta güreşçi olmaz, köyünüze dönün' diyen çok oldu"
Bu yaş dilimi güreş için çok geç kalınmış bir durum fakat biz kardeşimle çabaladık. 'Sizden bu yaşta güreşçi olmaz, köyünüze dönün' diyen çok oldu. Fakat biz pes etmedik. Rakiplerimizin seviyesine gelmek için çok çalıştık. Onlar 5 şınav çekiyorsa biz 10 şınav çekiyorduk" ifadelerini kullandı.
“Maddi olumsuzluk nedeniyle lise eğitimimize ara verdik"
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, köyde yaşarken ailesinin maddi durumu olmadığı için lise eğitimini bıraktığını belirtti. İsmail Balaban, “Maddi olumsuzluk nedeniyle lise eğitimimize ara verdik.