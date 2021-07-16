Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın hayat hikayesi... İlk kez o detayı anlattı!

"'Sizden bu yaşta güreşçi olmaz, köyünüze dönün' diyen çok oldu"

Bu yaş dilimi güreş için çok geç kalınmış bir durum fakat biz kardeşimle çabaladık. 'Sizden bu yaşta güreşçi olmaz, köyünüze dönün' diyen çok oldu. Fakat biz pes etmedik. Rakiplerimizin seviyesine gelmek için çok çalıştık. Onlar 5 şınav çekiyorsa biz 10 şınav çekiyorduk" ifadelerini kullandı.