Survivor şampiyonu Cemal Can ne kadar kazandı finalin ardından yemekte buluştular
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever oldu. Büyük ödülün kaç para olduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları için yemek düzenledi bakın neler oldu.
Şubat ayında başlayan Survivor macerası 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul Galataport'tan yayınlanan finalle son buldu. 5,5 aylık maratonun şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor finali sosyal medyada da büyük yankı buldu.
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Final #Survivor2020 hashtag'i ile uzun süre TT listesinin ilk sırasında yer aldı. Survivor, yarışmacıların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarını da zirveye taşıdı. Büyük ödülü kazanan 2020 şampiyonu Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 150 bin arttırarak bir rekora imza attı.
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Gönüllüler takımında Survivor 2020'ye başlayan ve şampiyon olan Cemal Can 500 bin TL ödül kazandı.
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Finalden bir gün sonra ise Survivor 2020 yarışmacıları ve Acun Ilıcalı bu defa yemekte bir araya geldi.
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