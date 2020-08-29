Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in yeni işi belli oldu Mustafa Ceceli açıkladı

Yarışma sonrası hayatının nasıl değiştiğinin sorulması üzerine "Ben aslında önceki hayatıma devam ediyorum. Çok bir değişim yok. Değişen tek şey artık çok kişi beni tanıyor ve benimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ben onları tanımasam da onların bu isteği beni çok mutlu ediyor" dedi