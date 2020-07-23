Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven Danla Bilic ile tatilin keyfini böyle çıkarıyor

Survivor yarışmasına bu sene Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı'nın birincilik için kapışması damga vurdu. Sms oylamasıyla kıl payı Barış Murat birinciliği kaybetti ve Cemal Can, Survivor kupasını eline alan isim oldu. İstanbul'da düzenlenen Survivor finalinin ardından yakın arkadaşı Danla Bilic ile şampiyonluğu, kupanın tadına bakarak kutladı.