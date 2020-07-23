Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven Danla Bilic ile tatilin keyfini böyle çıkarıyor
Cemal Can Canseven, Survivor şampiyonu olmanın ardından Danla Bilic ile Çeşme'de keyif çatıyor. İkili, tatillerini Instagram'dan sevenleriyle paylaşıyor.
Survivor yarışmasına bu sene Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı'nın birincilik için kapışması damga vurdu. Sms oylamasıyla kıl payı Barış Murat birinciliği kaybetti ve Cemal Can, Survivor kupasını eline alan isim oldu. İstanbul'da düzenlenen Survivor finalinin ardından yakın arkadaşı Danla Bilic ile şampiyonluğu, kupanın tadına bakarak kutladı.
Şimdilerde ise Cemal Can Canseven ve Danla Bilic, beraber tatilin keyfini çıkarıyor. Tatil için Çeşme'nin yolunu tutan ikili, sevenleriyle keyifli anlarını da sosyal medya hesapları Instagram paylaşıyor. Çeşme’de eğlenen Cemal Can’ın neşesi ise hayranlarını oldukça mutlu ediyor.
Survivor finali için Çeşme tatilini yarıda bırakarak İstanbul’a dönen Danla Bilic, ''Cemal Can’ı da alıp tatile geri döneceğim'' demişti. Yakın arkadaşının tatili hak ettiğini söyleyen Danla Bilic sözünü tuttu ve ikili Çeşme’de yazın tadını çıkarttı.
Çeşme’de birlikte eğlenceli zaman geçiren Danla Bilic ve Cemal Can’ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ise hayranlarının yüzünü gülümsetti.