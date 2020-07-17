Survivor şampiyonu Avatar Atakan denizde aşka geldi! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
2016 yılında Survivor'da şampiyon olan Avatar Atakan ve eşi Çeşme'de romantik bir tatil yapıyor. Çiftin o romantik anları kameralara ise işte böyle yansıdı.
'Survivor 2016'da şampiyon olan Avatar lakaplı kick boks sporcusu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile Çeşme'de tatil yapıyor.
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Eşi Korkmaz ile denize giren Arslan, bol bol yüzüp birbirlerine sarıldılar, öpüşmeye doyamadılar.
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Eşi Serap Korkmaz ile önceki gün Before Sunset Beach'te görüntülenen Avatar Atakan Arslan, gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Eşini denizin içinde havaya atan Aslan'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı. Arslan ile eşi daha sonra mekanın içine geçtiler.
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