Survivor şampiyonu Atakan Arslan ekranlara geri dönüyor işte yeni projesi
Geçtiğimiz yıllarda Survivor'da şampiyon olan Atakan Arslan, televizyon ekranlarına geri dönmeye karar verdi.
Yıllar önce Survivor'da şampiyon olarak adını duyuran milli sporcu Atakan Arslan, önceki gün oğlu Leon Aslan Arslan ile birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de oğlunu oyun salonuna götürüp vakit geçiren Arslan, sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Arslan, "Yakında Teve2'de spor üzerine bir program yapacağım. Bugün tanıtımımız yayınladı, önümüzdeki günlerde de ünlü sporcuları konuk alıp sporseverler için bilgi verici bir program ile izleyicimizle buluşacağız" diye konuştu.
Atakan Arslan: Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.
Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza atmıştır.