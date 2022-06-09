Survivor Sabriye büyük değişimiyle sosyal medyayı yıktı geçti, görenlere dudak ısırttı! Cesur pozlarıyla 'öf' dedirtti!
Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olan Sabriye Şengül, Survivor sonrası uğradığı büyük değişim ve paylaştığı fotoğraflarla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Kaslı ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine toplayan Sabriye, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Özellikle son paylaştığı bikinili pozuyla dudak ısırttı...
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sabriye Şengül, yarışmadan elendikten sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur pozlarını görenler tanıyamıyor, bakan bir daha bakıyor.
Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti! İşte o bikinili pozlar...
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.
Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.