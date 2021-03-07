Survivor Poyraz neden yok? Gerçek ortaya çıktı kötü haber geldi
Survivor'un TV8'de yayınlanan dün akşamki bölümünde Poyraz'ın yer almamasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı.
Survivor 2021'de dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Tırmanma, havuzu aşıp labirent ve puzzle gibi engellerin bulunduğu parkurda oyunda üstünlüğü ünlüler takımı ele geçirdi. Mücadelenin galibi ise 10-4 skorla ünlüler oldu.
Gece sonunda yapılan oylamada eşitlik sağlandı. Konseyde, beş oy Hanzade'ye, beş oy Öykü'ye çıktı. Böylece eleme potasına Hanzade ve Öykü girmiş oldu.
Dokunulmazlık mücadelesinde de konseyde de arkadaşlarının yanında olmayan Poyraz ile ilgili açıklama oyun öncesi Murat Ceylan'dan geldi.
Ceylan, Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağını açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada Poyraz ile ilgili birçok yorum yapıldı.