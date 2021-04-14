Survivor parkurunda bir anda kanlar içinde kaldı Merve Aydın hastaneye kaldırıldı
Survivor'ın yayımlanan son bölümünde Merve Aydın parkurda kötü bir sakatlık yaşadı. Kanlar içinde kalan Aydın, hastaneye kaldırıldı.
Survivor yarışmasında dün akşam iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Aileleriyle görüşmek isteyen ünlüler ve gönüllüler ödül için kıyasıya bir mücadele verdi. Fakat iletişim oyununun heyecanını gölge düşüren bir olay yaşandı.
Survivor yarışmacılarından Merve Aydın parkurdayken yaşadığı sakatlık nedeniyle bir aanda kanlar içinde kameralar karşısına geldi.
Ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın oyun sırasında parkurdaki engele burnunu feci şekilde çarptı.
Kanlar içinde kalan Merve Aydın'a ilk müdahaleyi doktor Metin Kuş yaptı. Burnunda kırık tespit edilen yarışmacı oyuna devam etmek istese de izin verilmedi.