Survivor parkurunda bir anda kanlar içinde kaldı Merve Aydın hastaneye kaldırıldı

Survivor yarışmasında dün akşam iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Aileleriyle görüşmek isteyen ünlüler ve gönüllüler ödül için kıyasıya bir mücadele verdi. Fakat iletişim oyununun heyecanını gölge düşüren bir olay yaşandı.