Survivor Nisa'nın paylaşımına Barış Murat Yağcı'dan anında yorum dalga konusu oldu
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın hayranlarının gözünden hiçbir ayrıntı kaçmıyor, Nisa Instagram'da fotoğrafını paylaştı, Yağcı anında yorum yaptı.
Survivor yarışmasının sona ermesiyle aralarında aşk dedikoduları çıkan, Survivor'ın ardından neredeyse hiç ayrılmayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aralarındaki ilişkiye dair bir yorum yapmasa da hareketleri ve söylemleriyle aşk tam gaz dedirtiyor.
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Son olarak Nisa Bölükbaşı bugün sosyal medya hesabı Instagram'a bir fotoğrafını yükledi ve Barış Murat Yağcı dakika geçmeden yorum yaptı, beğendi. Bu durumu fark eden takipçileri ise 'fotoğrafın yüklenmesini bekleseydin' diyerek dalga geçti.
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Nisa Instagram'da paylaştığı fotoğrafının altına ise şunları yazdı:
''Kalbim ve ruhum aynen burası gibi''
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Öte yandan Barış Murat Yağcı'nın, Nisa'yı Alaçatı Hacımemiş'teki babasının yanına tanışmak için götürdüğü iddia edildi.
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