Survivor Nisa'nın paylaşımına Barış Murat Yağcı'dan anında yorum dalga konusu oldu

Son olarak Nisa Bölükbaşı bugün sosyal medya hesabı Instagram'a bir fotoğrafını yükledi ve Barış Murat Yağcı dakika geçmeden yorum yaptı, beğendi. Bu durumu fark eden takipçileri ise 'fotoğrafın yüklenmesini bekleseydin' diyerek dalga geçti.