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Survivor Nagihan'ın itirafı Mert Öcal'ı utandırdı! Sude Burcu kahkaha attı Acun Ilıcalı şaşırdı

Survivor Nagihan'ın itirafı Mert Öcal'ı utandırdı! Sude Burcu kahkaha attı Acun Ilıcalı şaşırdı

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın son bölümünde Nagihan Karadere'nin itirafı Mert Öcal'ı utandırdı.

Survivor Nagihan'ın itirafı Mert Öcal'ı utandırdı! Sude Burcu kahkaha attı Acun Ilıcalı şaşırdı

Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen ve gönüllüler takımı ile ünlüler takımının kıyasıya mücadelesini ekrana taşıyan Survivor'da yarışmacılar bu akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol maçına çıktı.

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Survivor Nagihan'ın itirafı Mert Öcal'ı utandırdı! Sude Burcu kahkaha attı Acun Ilıcalı şaşırdı

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu. 

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Survivor Nagihan'ın itirafı Mert Öcal'ı utandırdı! Sude Burcu kahkaha attı Acun Ilıcalı şaşırdı

Survivor'da elenecek isim bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. 

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Survivor Nagihan'ın itirafı Mert Öcal'ı utandırdı! Sude Burcu kahkaha attı Acun Ilıcalı şaşırdı

12 Mart ikinci eleme adayı Mert oldu. 11 Mart ilk eleme adayı ise Sercan olmuştu.

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