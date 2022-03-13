Survivor Nagihan'ın itirafı Mert Öcal'ı utandırdı! Sude Burcu kahkaha attı Acun Ilıcalı şaşırdı
TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın son bölümünde Nagihan Karadere'nin itirafı Mert Öcal'ı utandırdı.
Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen ve gönüllüler takımı ile ünlüler takımının kıyasıya mücadelesini ekrana taşıyan Survivor'da yarışmacılar bu akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol maçına çıktı.
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Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu.
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Survivor'da elenecek isim bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak.
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12 Mart ikinci eleme adayı Mert oldu. 11 Mart ilk eleme adayı ise Sercan olmuştu.
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