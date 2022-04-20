Survivor Nagihan'ın Hikmet sözleri başını yaktı Acun tereddüt etmem yaparım dedi cezasını açıkladı

Ödül oyununda Nagihan ile Hikmet arasında gergin anlar yaşandı. Hikmet'in sözleriyle çılgına dönen Nagihan, Hikmet'e hakaretler yağdırdı. Yaşanan tartışma ada konseyine de taşındı. Acun Ilıcalı ise Nagihan'ı uyararak "Favori isimlerden birisin ama bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım. Aralıksız ve durmadan kötü sözler söyledin" dedi. Nagihan ise gözyaşlarına boğuldu. Ilıcalı, Nagihan'ın cezasını da konseyde açıkladı.