Survivor Nagihan'ın Hikmet sözleri başını yaktı Acun tereddüt etmem yaparım dedi cezasını açıkladı
TV 8'in soluksuz izlenen yarışması Survivor All Star'da büyük final yaklaştıkça heyecan da yükseliyor. Sinirlerin de günden güne gerildiği yarışmaya dün akşam Nagihan ve Hikmet arasındaki kavga damga vurdu. Hikmet'e ard arda hakaretler eden Nagihan'ın cezasını ise Acun Ilıcalı tereddüt etmem yaparım diyerek açıkladı.
Büyük finale haftalar kala TV 8'deki Survivor'da ipler iyice gerildi. Dün akşamki bölüme Nagihan ve Hikmet arasındaki kavga damga vurdu. Hikmet'e hakaret eden Nagihan sosyal medyanın da gündemine yerleşti.
Ödül oyununda Nagihan ile Hikmet arasında gergin anlar yaşandı. Hikmet'in sözleriyle çılgına dönen Nagihan, Hikmet'e hakaretler yağdırdı. Yaşanan tartışma ada konseyine de taşındı. Acun Ilıcalı ise Nagihan'ı uyararak "Favori isimlerden birisin ama bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım. Aralıksız ve durmadan kötü sözler söyledin" dedi. Nagihan ise gözyaşlarına boğuldu. Ilıcalı, Nagihan'ın cezasını da konseyde açıkladı.
Hikmet'e hakaretler yağdırdı: Son günlerde sürekli 'tükendim, bittim, dayanamıyorum' diyen Nagihan dün akşamki ödül oyununda Hikmet'e patladı ve çılgına dönen Nagihan, Hikmet'e hakaretler yağdırdı. Takım arkadaşları ise Nagihan'ı susturmaya çalıştı.
Nagihan, Hikmet'e Survivor'a gelmiş en nalet insansın" da dedi.
İşte ödül oyununda yaşanan Nagihan-Hikmet kavgası