Survivor Nagihan'dan kriz çıkaran veryansın! Nagihan acımadı, ortalık yangın yerine döndü!
Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın SMS oylamasında birinci olarak şampiyonluğa adını yazdırmasından sonra ardı arkası kesilmeyen açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adem Kılıççı'nın çok konuşulan tepkilerinden sonra bir açıklama da Nagihan Karadere'den geldi. Karadere'nin söyledikleri herkesi çok şaşırttı. İşte o olay olan açıklama...
Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından biri olarak tarihe geçen ve çok konuşulan Nagihan Karadere, büyük final sonrası yaptığı açıklamalarla tekrar gündemde yerini aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden gösterdiği bu sert ifadeden sonra gelecek tepkiler merak konusu oldu. Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü...
2022 Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasının yankıları sürüyor. Yarışmanın finalinde en çok SMS oylarını alan Nisa Bölükbaşı ada macerasını birinci bitirdi. Survivor All Star'a 6'ıncı olarak veda eden Nagihan Karadere "Artık parkur olmasın" başlıklı paylaşımıyla dikkat çekti.
Sistemi eleştirdi
Ancak bu durum yarışmayı 2. bitiren Adem'de dahil olmak üzere birçok ismin tepkisini çekti. Survivor'ı 6. bitiren Nagihan ise sisteme olan tepkisini gösterdi. Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere, paylaşımında şunları söyledi;
''Olmayacak bir hayal''
"Bu yolda benimle birlikte olan, duasını ve desteklerini esirgemeyen, beni yalnız bırakmayan, yanımda olan ve geldikten sonra merak edip beni arayan, yazan ve güzel mesajlarla bana manevi mutluluğu yaşatan tüm sevenlerime destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Bu serüven sırasında çok şey öğrendim.