Survivor Nagihan'dan kriz çıkaran veryansın! Nagihan acımadı, ortalık yangın yerine döndü!

''Olmayacak bir hayal''

"Bu yolda benimle birlikte olan, duasını ve desteklerini esirgemeyen, beni yalnız bırakmayan, yanımda olan ve geldikten sonra merak edip beni arayan, yazan ve güzel mesajlarla bana manevi mutluluğu yaşatan tüm sevenlerime destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Bu serüven sırasında çok şey öğrendim.