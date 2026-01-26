Survivor Nagihan yeniden adaya geldi! O defteri kapatmıştı...

ÜNLÜLER GELDİ

Survivor'da şimdiye kadar Keremcem, Selen Görgüzel ve Dilan Çıtak elendi. Bunun ardından Acun Ilıcalı, yedek isimlerin geleceğini ve bu isimlerin arasında All Star yarışmacılarının da olduğunu söylemişti.

ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI

Yarışmada acil durum konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı yedeklerden gelen yarışmacıları açıkladı. “Survivor Kupası” etabında yer alacak isimler Sercan Yıldırım, Osman Can, Barış Murat Yağcı, Doğuş, Nefise Karatay ve Nagihan Karadere oldu. Karadere'nin kadroda yer alması sosyal medyada tepkiler almasına sebebiyet verdi. Yarışmacının daha önce söylediği sözler gündeme yeniden geldi.