Survivor Nagihan yeniden adaya geldi! O defteri kapatmıştı...
Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmaya yedeklerden girecek isimler gün gerçekleşen acil durum konseyinde açıklandı. Adaya yeniden dönen Nagihan Karadere'nin o sözleri yeniden gündem oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmaya yedeklerden girecek isimler gün gerçekleşen acil durum konseyinde açıklandı. Gelenler arasında Nagihan Karadere'nin de yer alması, ünlü ismin geçtiğimiz günlerde söylediği sözleri de gündeme getirdi.
İzleyenlerin merakla beklediği Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının yeni sezon ilk bölümü 1 Ocak akşamı yayınlandı. Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan gibi isimler mücadele ediyor.Ünlülerin rakibi olan gönüllüler takımında ise; ''Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler'' yer alıyor.
ÜNLÜLER GELDİ
Survivor'da şimdiye kadar Keremcem, Selen Görgüzel ve Dilan Çıtak elendi. Bunun ardından Acun Ilıcalı, yedek isimlerin geleceğini ve bu isimlerin arasında All Star yarışmacılarının da olduğunu söylemişti.
ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI
Yarışmada acil durum konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı yedeklerden gelen yarışmacıları açıkladı. “Survivor Kupası” etabında yer alacak isimler Sercan Yıldırım, Osman Can, Barış Murat Yağcı, Doğuş, Nefise Karatay ve Nagihan Karadere oldu. Karadere'nin kadroda yer alması sosyal medyada tepkiler almasına sebebiyet verdi. Yarışmacının daha önce söylediği sözler gündeme yeniden geldi.
"AĞIR SIKINTILAR YAŞIYORUM"
Nagihan Karadere daha önce ağlayarak yaptığı açıklamada, "Canımın derdine düştüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum dualarınızı istiyorum. Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı." ifadelerini kullanmıştı.