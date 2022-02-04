Survivor Nagihan Berna kavgası All Star'da 'ağzına çakarım' olayı 'Seni yolarım' deyip etini sıkıştırdı
Survivor Nagihan Berna kavgası All Star'a damgasını vurdu. Survivor All Star 2022 16. bölüm fragmanında Nagihan Karadere Berna Kekliker'e saldırdı, etini sıkıştırarak 'Seni yolarım' diye bağırdı.
Survivor Nagihan Karadere Berna Kekliker'e saldırdı Survivor All Star tarihinde görülmemiş bir kavga yaşandı. Survivor All Star 16. bölüm fragmanında gösterilen kavga anında, Nagihan'ın Berna'ya arkadan yaklaşıp etini sıkıştırarak çekiştirmesi ve 'Seni yolarım' diye bağırması izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Survivor Nagihan ve Berna kavga anı sosyal medyada viral oldu.
Survivor All Star 2022'deki nefes kesen mücadele ve önceki All Star'lara göre sürgün kampı gibi zorlayıcı yeniliklerin getirilmesi yarışmacıların sinirlerin epey yıprattı. Survivor 16. bölüm fragmanında adeta yer yerinden oynuyor. Kavga üstüne kavganın yaşandığı parkurda Birsen Bekgöz bayıldı. Ardından Ünlüler takımından Sema ve Nagihan Berna'nın üzerine yürüdü. Çıkan kavga görüntülerinde Survivor Nagihan Karadere'nin Berna'nın etini sıktığı görüldü.
Survivor 2022 yeni bölümünde Nagihan Karadere, Berna Kekliker'in üzerine yürüdü. Araya diğer yarışmacıların girmesi bile Nagihan'ı durduramadı.
'Seni Yolarım' diyerek üstüne yürüdüğü Survivor Berna'nın etini sıkan Nagihan Karadere'yi herkes sakinleştirmeye çalışsa da Nagihan sınır tanımadı.