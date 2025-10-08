Survivor Murat Ceylan yeni aşkıyla yakalandı! Sevgilisi de ünlü çıktı
Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan ile oyuncu sevgilisi ile önceki akşam Etiler'de el ele görüntülendi.
Survivor'a yarışmacı olarak başlayan Murat Ceylan, daha sonra sunucu olarak devam etmişti.
Ceylan, Dominik'ten yaptığı paylaşımlarla ve ekrandaki tavırlarıyla izleyenlerin ilgisini çekmeyi her daim başardı.
Onu bu kez gündeme getiren ise yeni aşkı oldu.
Ünlü sunucu önceki akşam Etiler'de oyuncu Sude Zülal Güler ile el ele yürürken kameralara yakalandı.
