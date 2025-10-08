BIST 10.832
Survivor Murat Ceylan yeni aşkıyla yakalandı! Sevgilisi de ünlü çıktı

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan ile oyuncu sevgilisi ile önceki akşam Etiler'de el ele görüntülendi.

Survivor Murat Ceylan yeni aşkıyla yakalandı! Sevgilisi de ünlü çıktı - Resim: 1

Survivor'a yarışmacı olarak başlayan Murat Ceylan, daha sonra sunucu olarak devam etmişti.

Survivor Murat Ceylan yeni aşkıyla yakalandı! Sevgilisi de ünlü çıktı - Resim: 2

Ceylan, Dominik'ten yaptığı paylaşımlarla ve ekrandaki tavırlarıyla izleyenlerin ilgisini çekmeyi her daim başardı. 

Survivor Murat Ceylan yeni aşkıyla yakalandı! Sevgilisi de ünlü çıktı - Resim: 3

Onu bu kez gündeme getiren ise yeni aşkı oldu.

Survivor Murat Ceylan yeni aşkıyla yakalandı! Sevgilisi de ünlü çıktı - Resim: 4

Ünlü sunucu önceki akşam Etiler'de oyuncu Sude Zülal Güler ile el ele yürürken kameralara yakalandı.

