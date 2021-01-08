Survivor Merve Aydın 2021 kimdir yaşı kaç? Merve Aydın boyu sosyal medyanın dilinde
Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de milli basketbolcu Merve Aydın. Survivor 2021 ünlüler kadrosunun en dişli yarışmacılarından olan Merve Aydın aslen Mersinli ve 27 yaşında. Peki Merve Aydın'ın sevgilisi var mı?
TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 ilk bölümü ile bu akşam başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de milli basketbolcu Merve Aydın oldu.
Survivor 2021'nin en dişli rakipleri arasında gösterilen Merve Aydın'ın boyu ise şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Merve Aydın'ın boyu 1.74 cm. Aslen Mersinli olan Merve Aydın 27 yaşında.
Merve Aydın kimdir: Survivor fragmanının yayınlanmasının ardından Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak edildi. 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür.