Survivor Melis Sezer İsmail Balaban bile bile yaptı deyip her şeyi itiraf etti
Geçtiğimiz Salı akşamı Survivor yarışmasından elenen Melis Sezer'in, İsmail Balaban hakkında söyledikleri ağızları açık bıraktı.
Salı akşamı Survivor'da elenen ismin Melis Sezer olduğu ortaya çıktı. Takım arkadaşlarının potaya yolladığı Melis, Dominik'ten ayrılır ayrılmaz ilk röportajını verdi. İsmail Balaban hakkında konuşan Melis, sözleriyle herkesi şaşırttı.
Survivor Melis "Ben elendikten sonra takımda dört kişi kaldı. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra ciddi anlamda tüm dokunulmazlık oyunlarına asılmalarını beklerim" dedi.
Erken elenmenin kendisini üzdüğünü söyleyen Melis, sözlerine söyle devam etti:
"Gönüllüler takımında performans olarak değerlendirdiğimde kendimi daha üstün gördüğüm birkaç kişi vardı. Onlardan önce elenmek beni üzdü.''
''Karşı takımı eleyemememiz tamamen bizim hatamız. Bu sorumluluğu üzerime de alıyorum. Bir yerlerde demek ki ben de sayılarımı alamadım ki dokunulmazlık oyununu kaybettik."