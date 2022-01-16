Survivor Kardeşlerim Maske Kimsin Sen Güldür Güldür'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
15 Ocak 2022'nin reyting sonuçları Survivor All Star, Maske Kimsin Sen?, Güldür Güldür Show ve Kardeşlerim'i hüsrana uğrattı.
Emel’in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul’ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirdiği Kardeşlerim reytingde geriledi.
Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İlk bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star reyting zirvesine iyi bir giriş yapsa da zirveye yerleşemedi.
Yayınlandığı günden beri gündemde olan Maske Kimsin Sen? yarışmasında son bölümde reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte cumartesi günü reytingleri...