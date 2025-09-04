Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Damat hakkındaki iddia şoke etti
Survivor All Star 2024 kadrosundan tanıdığımız Kardeniz Kılıç, İzmir'de görkemli bir düğünle evlendi. Kılıç’ın kiminle evlendiği ortaya çıkınca magazin kulisleri adeta karıştı.
Survivor yarışmasıyla ünlenen Kardeniz Kılıç şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi almıştı. Fotoğraflarda eşinin yüzünü saklayan Kılıç'ın kiminle evleneceği merak edilmişti.
Ve beklenen düğün geçtiğimiz akşam İzmir’de gerçekleşti. Kılıç, nikahta iki farklı gelinlik giydi, heyecanı ise gözlerden kaçmadı.
Survivor’dan yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da düğünde yer aldı ve törenden paylaştığı fotoğrafa “Ağlayacağım” notunu düşerek Kılıç’a desteğini gösterdi.
Damat hakkında şaşırtan iddia
Ancak düğünün perde arkasında ortaya çıkan detay magazin manşetlerine bomba gibi düştü.