Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Damat hakkındaki iddia şoke etti

Survivor All Star 2024 kadrosundan tanıdığımız Kardeniz Kılıç, İzmir'de görkemli bir düğünle evlendi. Kılıç’ın kiminle evlendiği ortaya çıkınca magazin kulisleri adeta karıştı.

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Damat hakkındaki iddia şoke etti - Resim: 1

Survivor yarışmasıyla ünlenen Kardeniz Kılıç şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi almıştı. Fotoğraflarda eşinin yüzünü saklayan Kılıç'ın kiminle evleneceği merak edilmişti.

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Damat hakkındaki iddia şoke etti - Resim: 2

Ve beklenen düğün geçtiğimiz akşam İzmir’de gerçekleşti. Kılıç, nikahta iki farklı gelinlik giydi, heyecanı ise gözlerden kaçmadı.

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Damat hakkındaki iddia şoke etti - Resim: 3

Survivor’dan yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da düğünde yer aldı ve törenden paylaştığı fotoğrafa “Ağlayacağım” notunu düşerek Kılıç’a desteğini gösterdi.

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Damat hakkındaki iddia şoke etti - Resim: 4

Damat hakkında şaşırtan iddia

Ancak düğünün perde arkasında ortaya çıkan detay magazin manşetlerine bomba gibi düştü. 

