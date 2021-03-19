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Survivor İsmail Balaban balasından gelen o haberle gözyaşlarına boğuldu

Survivor İsmail Balaban balasından gelen o haberle gözyaşlarına boğuldu

Survivor Türkiye yarışmacılarından güreşçi İsmail Balaban, ablasından gelen haberler gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor İsmail Balaban balasından gelen o haberle gözyaşlarına boğuldu

TV8 ekranlarında gönüllüler ve ünlüler arasındaki mücadele kıyasıya devam ederken iletişim oyunu heyecanı yaşandı. İletişim ödülü için parkura çıkan iki takım da ailelerinden gelecek e-postaları okumak için büyük bir mücadele verdi.

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Survivor İsmail Balaban balasından gelen o haberle gözyaşlarına boğuldu

Bayrak yarışına kalan iletişim ödülünde; gönüllülerden Ayşe ve Steven, ünlülerden ise Merve ve İsmail kozlarını paylaştı. Bayrak mücadelesini ünlüler kazandı.

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Survivor İsmail Balaban balasından gelen o haberle gözyaşlarına boğuldu

Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı İsmail Balaban, iletişim ödülünde aldığı mutlu haberi anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İşte o duygusal anlar...

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Survivor İsmail Balaban balasından gelen o haberle gözyaşlarına boğuldu

"Survivor'a geldikten 1-1.5 ay sonra rüya görmüştüm. Ablamın yıllardır çocuğu olmuyor. Rüyamda görüyorum, 'çocuğu olacak' müjdesi veriliyor. 'Bu belki hayra vesile olacak' dedim.

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