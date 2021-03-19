Survivor İsmail Balaban balasından gelen o haberle gözyaşlarına boğuldu
Survivor Türkiye yarışmacılarından güreşçi İsmail Balaban, ablasından gelen haberler gözyaşlarına hakim olamadı.
TV8 ekranlarında gönüllüler ve ünlüler arasındaki mücadele kıyasıya devam ederken iletişim oyunu heyecanı yaşandı. İletişim ödülü için parkura çıkan iki takım da ailelerinden gelecek e-postaları okumak için büyük bir mücadele verdi.
Bayrak yarışına kalan iletişim ödülünde; gönüllülerden Ayşe ve Steven, ünlülerden ise Merve ve İsmail kozlarını paylaştı. Bayrak mücadelesini ünlüler kazandı.
Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı İsmail Balaban, iletişim ödülünde aldığı mutlu haberi anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İşte o duygusal anlar...
"Survivor'a geldikten 1-1.5 ay sonra rüya görmüştüm. Ablamın yıllardır çocuğu olmuyor. Rüyamda görüyorum, 'çocuğu olacak' müjdesi veriliyor. 'Bu belki hayra vesile olacak' dedim.