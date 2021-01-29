Survivor ile Alev Alev reytingde dibe çakıldı! Zirveyi bakın hangi dizi kaptı
Show TV'nin iddialı dizisi Alev Alev ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor perşembe günü reytinglerinde çakıldı.
İlk bölümü 5 Kasım'da seyirci karşısına çıkan Alev Alev, güçlü kadrosuna rağmen reytinglerde istediği başarıyı bir türlü sağlayamadı. Çukur'dan ayrılan birçok ismi barındıran Alev Alev izleyici ekran başında tutmadı.
Ekranların efsane yarışma programlarından olan Survivor, yayınlandığı her yıl reytingleri alt üst ederek olay olurdu. Bu yıl Survivor için reytingler hiç umut vermiyor.
Geçtiğimiz yıllarda yayınlandığı günlerde zirveyi kimseye kaptırmayan Survivor bu yıl zirveyi görmekte zorlanıyor. Survivor son bölümüyle adeta çakıldı.
İşte Perşembe akşamı reytingleri...
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