Survivor için Çok Güzel Hareketler Bunlar! Ersin Korkut Survivor'a katılacak!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Ersin Korkut, Survivor'a katılacak ve ünlüler takımında yarışacak.
TV8 ekranlarının sevilerek izlenen fenomen yarışması Survivor'a bir döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programında yıldızı parlayan oyuncu Ersin Korkut katılacak.
110
Oyuncu, önümüzdeki sezon yayınlanacak yeni yarışmanın 'Ünlüler' takımında yer alacak.
210
Acun Ilıcalı'yla anlaşan Korkut, Hürriyet'in haberine göre, program için haftalık 20 bin lira alacak.
310
Peki, Survivor'a gidecek olan Ersin Korkut, kimdir?
Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğludur.
410