Survivor Hikmet'ten, Nagihan'a çirkin teklif! İzleyenler şok oldu
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star yarışma programında tansiyon düşmüyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden Nagihan Karadere, Hikmet Tuğsuz'un çirkin şike teklifini ifşa etti. İddialı yarışmacı adaya veda etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Türkiye'nin sevilen yarışma programı Survivor All Star'ın cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümü ile eleme heyecanı yaşandı.
Yapılan Oylamalar ve açıklanan SMS oylamaları ile Anıl'ın elendiği Survivor'da Nagihan Karadere'nin sözleri adaya bomba gibi düştü. Konseyda Nagihan, Hikmeti resmen ifşa etti.
Acun Ilıcalı'ya 'Çok çirkin bir teklif aldım' diyen Survivor Nagihan "Hikmet beni SMS'ine malzeme etti. Ben mavi takımdayken hiçbir sorunum yoktu. Ben bugünlere kendi mücadelemle geldim. Asıl konu şurada başladı. Kaptanlık oyununa çıkmadan önce Hikmet bana geldi; 'sen, ben Ayşe birlik olursak iki kişiyi her türlü eritir gideriz' dedi."
"Takım kaptanı oldum, önce Ayşe'yi almak istedim. Ayşe'yi aldıktan sonra ikinci erkeği ben Hikmet'ten yana kullanabilirdim. Çok defa ricada bulundu bana. İkinci seçimimi Adem'den yana kullandım. Ayşe potaya girdikten sonra bazı çirkin konuşmalar oldu."