Survivor Hikmet'ten, Nagihan'a çirkin teklif! İzleyenler şok oldu

Acun Ilıcalı'ya 'Çok çirkin bir teklif aldım' diyen Survivor Nagihan "Hikmet beni SMS'ine malzeme etti. Ben mavi takımdayken hiçbir sorunum yoktu. Ben bugünlere kendi mücadelemle geldim. Asıl konu şurada başladı. Kaptanlık oyununa çıkmadan önce Hikmet bana geldi; 'sen, ben Ayşe birlik olursak iki kişiyi her türlü eritir gideriz' dedi."