Survivor Hikmet'in korktuğu oldu Acun Ilıcalı kötü haberi resmen duyurdu
Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye Yunanistan'da geçtiğimiz hafta sakatlanan Hikmet Tuğsuz'un yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın Tv8 kanalında yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan'da hem izleyicileri hem de yarışmacıları şoke eden bir haber geldi. Geçtiğimiz hafta yarış esnasında sakatlanan Hikmet'in gidişatı büyük merakla beklenirken, Acun Ilıcalı kötü haberi ada konseyinde duyurdu.
Survivor'ın geçtiğimiz bölümünde hızlı oylamaya geçildiğini açıklayan Acun Ilıcalı, durumu merak edilen Hikmet hakkında da bilgi verdi. Ilıcalı, yarışmanın finaline kısa bir süre kala sakatlanan Hikmet'in durumunun ciddi olduğunu ve Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.
Hikmet'in durumu çok ciddi: Acun yaptığı açıklamada "Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi.
Takımı ile vedalaşacak: Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek. Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak