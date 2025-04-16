Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak deniyor! Ödül oyunundaki halleri gündem oldu
Survivor 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında iki farklı suçtan dolayı tutuklama kararı verildiği konuşulmuştu. Türkiye'ye döndüğü an tutuklanacağı öne sürülen Hikmet Tuğsuz'un yarışmadaki son hareketleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Survivor'ın başarılı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz geçmişte yargılandığı bir dosyada kısa süreli hapis cezası alan ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmişti. Tuğsuz, yurt dışı yasağının kalkmasının ardından Survivor’a katılmıştı.
Ancak yarışma devam ederken yeni suçlamalar gündeme geldi ve mahkeme tarafından Tuğsuz hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldığı konuşulmaya başlandı.
Hikmet hakkındaki suçlamalar neler?
İddialara göre Hikmet Tuğsuz’un ismi iki farklı suçlamayla anılıyor. İlk iddia, 45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı. İkinci suçlama ise silahla kasten yaralama. Yarışmacının Türkiye’ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edileceği öne sürülüyor.
Ödül oyununda yaşananlar gündem oldu
Bir diğer ayrıntı ise Survivor’daki Türkiye ödülü oyununda yaşandı. Kazanan yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye’ye gitme hakkı sunulan oyunda Hikmet Tuğsuz’un sergilediği ilgisiz ve isteksiz performans dikkat çekti.