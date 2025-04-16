Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak deniyor! Ödül oyunundaki halleri gündem oldu

Hikmet hakkındaki suçlamalar neler?

İddialara göre Hikmet Tuğsuz’un ismi iki farklı suçlamayla anılıyor. İlk iddia, 45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı. İkinci suçlama ise silahla kasten yaralama. Yarışmacının Türkiye’ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edileceği öne sürülüyor.

