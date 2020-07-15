Survivor finalinde Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi detayı bomba! Bakın ne yaptı
Dün akşam canlı yayımlanan Survivor finalinin hem öncesi hem sonrası herkesin dikkatini çekti. Nusret Gökçe'nin restoranında yemekle başlayan gece Acun Ilıcalı'nın sevgilisine teşekkürüyle bitti.
Survivor finali öncesinde Acun Ilıcalı ve eski yarışmacılar, Nusret'te yemek yedi. Restoran çıkışında muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Gönlünüzdeki Survivor şampiyonu kim?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.
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Dünyaca ünlü işletmeci Nusret, her sene konuk olduğu Survivor'a bu yıl koronavirüs nedeniyle gidememişti. Mikonos'ta bulunan Nusret, Acun'a gönderdiği videoyla Survivor ekibini İstanbul'daki restoranına davet etti.
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Nusret'in mesajını Survivor'da yayınlayan Acun Ilıcalı, eski yarışmacılar ve Survivor ekibiyle birlikte final öncesinde Nusret'in Etiler'deki restoranında yemek yedi.
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O anları sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Acun Ilıcalı, "Gönlünüzdeki Survivor şampiyonu kim?" sorusuna şu cevabı verdi:
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