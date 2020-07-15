Survivor finalinde Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi detayı bomba! Bakın ne yaptı

Survivor finali öncesinde Acun Ilıcalı ve eski yarışmacılar, Nusret'te yemek yedi. Restoran çıkışında muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Gönlünüzdeki Survivor şampiyonu kim?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.