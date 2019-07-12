Survivor Ezgi Avcı Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu! Nişanlısı Nemanja Djurisic imza attı

Transferi farklı kılan bir detay ise dikkat çekti. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Ezgi Avcı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic'in nişanlısı oluyor. Bu transferin ardından Ezgi Avcı, Beşiktaşlıların yeni yengesi oldu.