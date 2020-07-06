Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor? Verdiği cevap olay oldu
Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasında ağlaması ile olduğu kadar kahkahası ile de gündem olan Evrim Keklik elenmesinin ardından kafaları karıştırmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından “Mertciğim” notunu düşerek bir fotoğraf paylaşan Evrim'in Mert'e verdiği cevap olay oldu.
Survivor Evrim’i Mert’in sürpriz vedası adeta yıkmıştı. Mert’in vedasının ardından Evrim’in “Mert’i yakından tanımak istiyordum. Kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamı kalmadı” sözleri ikilinin arasındaki aşk iddialarını güçlendirmişti.
Yarışma boyunca aşk iddialarına yanıt veremeyen ikili elendikten sonra haklarında çıkan haberleri cevapladı.
Survivor yarışmasından ilk elenen isim Mert Öcal, Dominik’te Acun Ilıcalı’nın yaptığı Instagram canlı “Evrim bana geçtiğimiz zamanlarda abi diyordu. Ben ona abi dememesini söyledim ama Evrim benim kardeşim” dedi.
Mert’in açıklamasının ardından Evrim katıldığı canlı yayında; “Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri… Başlarda tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Bu tamamen arkadaşlık çerçevesinde olan bir şey” dedi.