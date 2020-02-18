Survivor Evrim Keklik tuvalet derdiyle ağladı! Instagramına bakın kim çıktı
2020 Survivor Gönüllüler takımının renkli isimlerinden Evrim Keklik, ağlayarak yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tuvalet derdi çeken Evrim Keklik, izleyen herkese 'bu kız fazla dayanamaz' dedirtti. Peki kim bu Evrim Keklik biliyor musunuz, instagram hesabında farklı bir hayatı var...
Önce Evrim Keklik'in Survivor 2020'ye damga vuran gözyaşları içindeki röportajında söylediklerini aktaralım. Evrim Survivor kamerası ile bir köşeye çekilip içli içli ağlayarak şunları söyledi:
-"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Beni bir günlüğüne buraya getirseydiniz, deneme yapsaydım yemin ederim gelmezdim. Çok zor ya... Ayyy...
Onların yanında utanıyorum ağlayamıyorum da...: -Ağlayamıyorum yemin ederim gücüm yok. İnsanlar var orda utanıyorum ağlayamıyorum. Diyecekler kocaman kadın ağlıyor. Annem görse üzülür.
İshal oldum: -Su içmek mide bulandırıyor. Coconut ishal yapıyor. Gerçekten hiç bir şey yiyemiyorum. Burda olmak gerçekten mükemmel. Ben burayı parayla satın alamam. Ama bir de bunun arka yüzü var
Tuvaletin geliyor sürekli: . Oyun alamıyorsun üzülüyorsun. Her yerde tuvaletin geliyor sürekli. Oyy çok zor. Takım arkadaşlarım Allahım üfff... Sohbet etmek istiyorum. Çay, kahve içmek istiyorum. Minderde oturmak istiyorum ya... Gerçekten moralim çok bozuk.