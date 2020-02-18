Survivor Evrim Keklik tuvalet derdiyle ağladı! Instagramına bakın kim çıktı

Önce Evrim Keklik'in Survivor 2020'ye damga vuran gözyaşları içindeki röportajında söylediklerini aktaralım. Evrim Survivor kamerası ile bir köşeye çekilip içli içli ağlayarak şunları söyledi:

-"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Beni bir günlüğüne buraya getirseydiniz, deneme yapsaydım yemin ederim gelmezdim. Çok zor ya... Ayyy...