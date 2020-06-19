Survivor Evrim Keklik kimdir nereli Survivor Evrim'in yaşı kaç?
Survivor 2020 finaline artık sayılı günler kaldı. Büyük finale adını yazdırmaya aday isimlerden biri de parkurlardaki başarısı ve tavırları ile takım arkadaşlarının tepkisini çeken Evrim Keklik. Büyük finale kalan 3 kadın yarışmacıdan biri olan Evrim, arkadaşları tarafından pek sevilmese de onu destekleyenler çok. Peki kimdir Evrim Keklik, nereli, boyu ve yaşı kaçtır?
Survivor 2020'de büyük final öncesi işler iyice kızışıyor, yarışmacılar birbirinden zorlu parkurlarda tozu dumana katıyor. Survivor için geri sayım başladı final haftası giderek yaklaşıyor. Adını finale yazdırmaya aday isimlerden biri de son haftaki başarısı ile yıldızı parlayan sivri dilli yarışmacı Evrim Keklik.
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Peki hırsı, dopralığı ile seyirci tarafından da sevilen yarışmacı Evrim Keklik kimdir, aslen nereli ve sevgilisi var mı birlikte tanıyalım..
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Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
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İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
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