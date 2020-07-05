Survivor Evrim kavgalı olduğu Nisa hakkında demediğini bırakmadı

''Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı.''