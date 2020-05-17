Survivor Ersin Korkut Türkiye'ye döndü mü? O paylaşımlar ele verdi

Bu iddiaları, Acun Ilıcalı'nın ve Murat Ceylan'ın yaptığı paylaşımlar da adeta destekledi. Ilıcalı'nın dün çektiği bir videoda Ersin'in görünmesi sonrası, Ersin'in Dominik'te kaldığı iddiası güçlenmiş oldu.