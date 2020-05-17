Survivor Ersin Korkut Türkiye'ye döndü mü? O paylaşımlar ele verdi
Survivor 2020'den sürpriz bir şekilde elenen Ersin Korkut, gündemde kalmaya devam ediyor. Adada salgın sebebiyle mahsur kalan yarışmacılarla beraber Ersin'in dönüp dönmediği merak konusu oldu.
Survivor'da geçtiğimiz günlerde ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan futbol maçında Barış'ın darbesiyle dizinden sakatlanan Ersin Korkut'un MR sonuçları Türkiye'ye gönderildi. İncelemeler sonrası yarışmaya devam etmesinin uygun görülmediği Ersin'in vedası herkesi şok etti.
"Survivor ekibi yurda geldi": Öte yandan Survivor'dan elenen yarışmacılar bir süredir koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal edildiği için Dominik'te kalmaya devam ediyordu. Dominik'ten Türkiye'ye getirilen Survivor ekibi, Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinadalar.
"Ersin Korkut dönmedi mi?": Elenen tüm yarışmacılar Türkiye'ye getirilirken, Ersin'in Dominik'te kaldığı ve Türkiye'ye dönmediği iddiası gündeme geldi. Çıkan haberler sonrası gözler Ersin ve Acun Ilıcalı'na çevrildi.
Bu iddiaları, Acun Ilıcalı'nın ve Murat Ceylan'ın yaptığı paylaşımlar da adeta destekledi. Ilıcalı'nın dün çektiği bir videoda Ersin'in görünmesi sonrası, Ersin'in Dominik'te kaldığı iddiası güçlenmiş oldu.