Survivor Ersin köpeğinin öldüğünü bakın nasıl öğrenmiş Acun sürpriz yaptı sanmış
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, haftalar sonra köpeğinin ölümünü nasıl öğrendiğini anlattı. Ersin, Acun Ilıcalı, sürpriz yaptı sanmış fakat gerçeği Yılmaz Erdoğan açıklamış.
Survivor 2020'nin fenomen isimlerinden Ersin Korkut, sakatlığı sebebiyle elenmek zorunda kalmış, yarıştığı zamanlarda vefat eden köpeği hakkındaki gerçeği de elenmesiyle öğrenmişti. Ersin Korkut, haftalar sonra Türkiye'ye döndü. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programına konuk olan Ersin Korkut, çok sevdiği köpeği Mes'in ölüm haberini aldığı dakikalardan bahsetti.
Eleme konseyin yayınladığı gün Acun Ilıcalı'nın evine gittiğini söyleyen Ersin, o anları şu sözlerle anlattı:
"Evde Mes'in aynısını gördüm. Hemen 'Mes, oğlum' diye seslendim. Ancak sakallarım falan olunca beni tanıyamadı diye düşündüm.''
''Sonra Acun abi bana 'O senin köpeğin değil Ersin, bir Yılmaz Erdoğan'ı arar mısın?' dedi. Ben de bahçeye çıkıp Yılmaz abimi aradım."
"Mes zaten 13 yaşındaydı, bıraktığım kişi bir sabah kalktığında ölü bulmuş, Mesut'la hemen veterinere götürmüşler ama vefat etmiş.''