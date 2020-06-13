Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Dokunulmazlık oyununda feci kaza
TV8 yarışması Survivor'ın yayımlanan 106. bölüm fragmanında yaşanan talihsiz kazalar herkesi şok etti. Elif boynundan sakatlanırken, Nisa, 3 metrelik parkurdan düşüyor.
TV8'de yayımlanan Survivor yarışmasının 13 Haziran Cumartesi akşamı yayımlanacak 106. bölümün fragmanında izleyenlerin yüreğini ağza getirenler anlar yaşanıyor. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...
Survivor 2020'de mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Fakat büyük mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda Elif ve Nisa herkesi korkutuyor.
"Elif boynundan sakatlandı": Survivor 2020 yeni bölümde Elif, dokunulmazlık oyunu sırasında havuzda boynunu çarparak sakatlık geçiriyor. Olaya anında Doktor Metin Kuş müdahale ediyor.
Sonrasında ise Survivor Elif ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Ancak ada parkurunda sadece Elif, yarışmacıları korkutmadı. Survivor Nisa'da arkadaşlarını ağlatacak bir talihsiz kaza yaşıyor.