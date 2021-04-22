Survivor Ekstra'dan Acun Ilıcalı'nın kovdu denmişti Furkan Dede gerçeği ortaya çıktı
Survivor Ekstra'nın sunucusu Furkan Dede, programda yer almayınca Acun Ilıcalı'nın kovduğu iddia edildi. Gerçek ortaya çıktı.
TV8 ekranlarına ilgiyle izlenen yarışması Survivor'ın yan programlarından biri olan Survivor Ekstra'nın başarılı sunucusu Furkan Dede, bu hafta ekrana gelen bölümlerde programa çıkmadı.
Dede'nin ortalarda gözükmemesi herkesin merak etmesine neden olurken ortaya atılan bir iddia herkesi üzdü. Söylentilere göre, Furkan Dede'yi Acun Ilıcalı kovmuştu.
Ancak magazin gündemine düşen iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.
Bir süredir bel rahatsızlığı yaşayan Furkan Dede'nin ağrıları nedeniyle programa ara verdiği öğrenildi. Tedavi aşamasında olan Dede'nin yakın zamanda işinin başına geçeceği açıklandı.