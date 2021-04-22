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Survivor Ekstra'dan Acun Ilıcalı'nın kovdu denmişti Furkan Dede gerçeği ortaya çıktı

Survivor Ekstra'dan Acun Ilıcalı'nın kovdu denmişti Furkan Dede gerçeği ortaya çıktı

Survivor Ekstra'nın sunucusu Furkan Dede, programda yer almayınca Acun Ilıcalı'nın kovduğu iddia edildi. Gerçek ortaya çıktı.

Survivor Ekstra'dan Acun Ilıcalı'nın kovdu denmişti Furkan Dede gerçeği ortaya çıktı

TV8 ekranlarına ilgiyle izlenen yarışması Survivor'ın yan programlarından biri olan Survivor Ekstra'nın başarılı sunucusu Furkan Dede, bu hafta ekrana gelen bölümlerde programa çıkmadı.

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Survivor Ekstra'dan Acun Ilıcalı'nın kovdu denmişti Furkan Dede gerçeği ortaya çıktı

Dede'nin ortalarda gözükmemesi herkesin merak etmesine neden olurken ortaya atılan bir iddia herkesi üzdü. Söylentilere göre, Furkan Dede'yi Acun Ilıcalı kovmuştu.

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Survivor Ekstra'dan Acun Ilıcalı'nın kovdu denmişti Furkan Dede gerçeği ortaya çıktı

Ancak magazin gündemine düşen iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

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Survivor Ekstra'dan Acun Ilıcalı'nın kovdu denmişti Furkan Dede gerçeği ortaya çıktı

Bir süredir bel rahatsızlığı yaşayan Furkan Dede'nin ağrıları nedeniyle programa ara verdiği öğrenildi. Tedavi aşamasında olan Dede'nin yakın zamanda işinin başına geçeceği açıklandı.

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