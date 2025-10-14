Survivor Efecan Dianzenza aylar sonra konuştu! "Hayatımın hatasını yaptım"

Survivor 2025 yarışmacılarından Efecan Dianzenza, aylar süren sessizliğini bozarak gündem olan yasak aşk iddiaları sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşadığı pişmanlığı dile getiren Dianzenza, " Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık birlikteliğimizi kendi ellerimle yıktım." ifadelerini kullandı.