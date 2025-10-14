Survivor Efecan Dianzenza aylar sonra konuştu! "Hayatımın hatasını yaptım"
Survivor 2025 yarışmacısı Efecan Dianzenza, yarışma döneminde Yağmur Banda ile yaşadığı iddia edilen yasak aşk sonrası eşi Duygu Çavdar'la tek celsede boşanmıştı. Aylar sonra sessizliğini bozan Dianzenza, 16 yıllık ilişkisini bitiren süreci "Hayatımın en büyük hatasını yaptım" sözleriyle anlattı
Survivor 2025 yarışmacılarından Efecan Dianzenza, aylar süren sessizliğini bozarak gündem olan yasak aşk iddiaları sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşadığı pişmanlığı dile getiren Dianzenza, " Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık birlikteliğimizi kendi ellerimle yıktım." ifadelerini kullandı.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
Survivor 2025 sezonunda yarışan Efecan Dianzenza, yarışma sürecinde bir diğer yarışmacı Yağmur Banda ile yakınlaştığı iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu.
Sosyal medyaya yansıyan samimi görüntüler, "yasak aşk" söylentilerini alevlendirirken, Dianzenza'nın eşi Duygu Çavdar ile tek celsede boşanması bu iddiaları daha da güçlendirmişti.
İkilinin uzun süredir devam eden ilişkileri, bu gelişmelerin ardından ani bir kararla sona ermiş, Çavdar, sosyal medya hesabından eşine dair tüm paylaşımları silmişti.