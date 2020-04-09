Survivor Ecem Karaağaç'a enerji yükleyip cinsel ilişkiye giren kişinin cezası belli oldu

Ancak sanık, dini inanç ve duyguların istismarıyla 2017 yılının Ağustos ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar farklı seferlerde 88 bin 829 TL para alıp Karaağaç'ı dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.