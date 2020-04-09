Survivor Ecem Karaağaç'a enerji yükleyip cinsel ilişkiye giren kişinin cezası belli oldu
Bir dönem Survivor'da yarışan Ecem Karaağaç’ı ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın’ diyerek istismar eden İbrahim Halil'in cezası belli oldu.
Eski Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı, programa katılmadan önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyerek kandıran ve hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından 31 yıl hapis istemiyle dava açılan İbrahim Halil G'nin yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada İbrahim G.'nin Karaağaç'a yönelik cinsel saldırı suçu yönünden beraatına karar verildi.
Ancak sanık, dini inanç ve duyguların istismarıyla 2017 yılının Ağustos ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar farklı seferlerde 88 bin 829 TL para alıp Karaağaç'ı dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Ayrıca zanlının şantaj suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası ile de cezalandırılmasına hükmedildi. İbrahim G., toplamda 10 yıl hapis 125 bin lira para cezası aldı.