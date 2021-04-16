Survivor Dora'nın cezasını Acun Ilıcalı kesti! Suçüstü yakalandı
Survivor 2021 yarışmasının meşhur suçlarından biri dün akşam bu kez Dora tarafından gerçekleştirildi. Acun Ilıcalı, cezasını kesti.
Survivor'da geçtiğimiz haftalarda gizlice yemek temin ederken yakalanan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'den sonra bu defa da gönüllüler takımında Dora yakalandı. Gizlice yemek yerken yakalanan Dora, suçunu kabul etti.
Survivor'da oyun alanında gizlice yemek temin eden ve yiyen Dora, set görevlilerine yakalandı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı "Dora, oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı" ifadelerini kullandı.
Suçunu kabul eden Dora ise, şunları söyledi:
"Oyunlar sırasında bazen beklememiz gerekiyor. Benim de bekletildiğim yerin 5 metre ilerisinde yemekler vardı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklenmem söylendi.''
''Ben de dayanamadım. Aldığım besin kalori olarak herkesten daha üstün olmamı sağlamış olabilir. Herkesten özür dilerim cezam neyse razıyım."