Survivor dokunulmazlık oyununda ünlülere büyük şok! Eleme adayı bakın kim

Survivor'da küfür ve mobbing: Ünlüler Takımı'nda Elif ve Barış yarışırken Gönüllüler Takımı'nda Meryem ve Ardahan yarıştı. Oyunun kazananı ise yine Gönüllüler Takımı oldu. Survivor'ın ikinci haftasında eleme adayının belirlendiği ada konseyinde ise Derya, içini döktü. Aycan'ın kendisine mobbing yaptığını iddia edip bir de küfrettiğini söyledi. Aycan ise bu durum karşısında özür diledi. Aycan takımın neyin ne olduğunu bildiğini söyleyerek Derya ile olan polemiği sürdürmeyeceğini söyledi.