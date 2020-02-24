Survivor dokunulmazlık oyununda ünlülere büyük şok! Eleme adayı bakın kim
Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı hüsrana uğrarken Acun Ilıcalı, Survivor'ın bu hafta en iyi performansını açıkladı. İşte Survivor'ın son bölümlerinde yaşananlar...
Survivor 2020 hız kesmeden TV8 ekranlarında devam ediyor. Dün yayımlanan 6. bölümünde de Gönüllüler ve Ünlüler kıyasıya yarıştılar. Gönüllüler Takımı, şansı yakaladı dokunulmazlık oyunu boyunca liderliği elinde tuttu. Ünlüler Takımı'nı 10'a 7 bir skorla mağlup etti. Fakat Cumartesi günü dokunulmazlığı Ünlüler kazandığı için bir de bayrak yarışı yapıldı.
Survivor'da küfür ve mobbing: Ünlüler Takımı'nda Elif ve Barış yarışırken Gönüllüler Takımı'nda Meryem ve Ardahan yarıştı. Oyunun kazananı ise yine Gönüllüler Takımı oldu. Survivor'ın ikinci haftasında eleme adayının belirlendiği ada konseyinde ise Derya, içini döktü. Aycan'ın kendisine mobbing yaptığını iddia edip bir de küfrettiğini söyledi. Aycan ise bu durum karşısında özür diledi. Aycan takımın neyin ne olduğunu bildiğini söyleyerek Derya ile olan polemiği sürdürmeyeceğini söyledi.
Eleme adayları: Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı ada konseyinde yerini aldı. Ünlüler takımı yarışmacılarının oylaması sonucunda, 6 oy alan Derya haftanın ilk eleme adayı olurken, Melis'e ise 5 oy çıktı.
İki eleme adayı daha: Survivor'da Pazar akşamı yapılan sms oylamasında en yüksek oyu alan iki yarışmacı, Salı akşamı ekrana gelecek olan konseyde iki eleme adayını daha belirleyecek.