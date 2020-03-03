Survivor diskalifiyesi sonrası yeni yarışmacılar bakın kim oldu
Survivor 2020'nin diskalifiye edilen Erman Altıkardeş ve Fatma'nın yerine dört yeni yarışmacı geldi. Ödül oyunu öncesi adada bir araya gelen yarışmacılar kendilerini tanıttılar.
TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020 yarışması tüm hızıyla devam ederken, dengeleri alt üst edecek gelişmeler yaşanıyor. Ünlüler takımından Erman Altıkardeş'in, agresif tavırları nedeniyle Survivor'a adapte olamadığını belirten Acun Ilıcalı, diskalifiye olduğunu açıklamıştı.
Gönüllüler takımından Fatma ise sakatlığı nedeniyle yarışmadan elenince, Acun Ilıcalı, Survivor 2020'ye dört yeni yarışmacının katılacağını duyurdu. Merakla beklenen yeni adaylar, 2 Mart'ta yayımlanan yeni bölümde ödül oyunu öncesi adaya geldi.
Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacıların yerine gelen yarışmacılar belli oldu. Diskalifiye olan yarışmacıların yanı sıra, yarışmaya ünlüler takımına da iki isim katıldı.
Survivor'ın yeni yarışmacıları basketbolcu Gizem Birdal, plates hocası Berkan Karabulut, kick boksçu Yunus Emre Özden ve jimnastikçi Aşkım Burçe Tunay oldu.