Survivor Derya Can Göçen nereli eşi ve çocukları kimdir? 40 yaşında çıktı

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de sporcu Derya Can Göçen oldu. Survivor 2020 Ünlüler'in en iddialı isimlerinden biri olarak gösterilen Derya Can Göçen aslen Çanakkale doğumlu ve 40 yaşında.