Survivor Cemal Can her şeyi tek tek anlattı! Hesaplarıma bakınca çok şaşırdım
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in arkadaşı olarak adını duyuran Cemal Can Cansever Survivor 2020 yarışmasından sonra popülerliğini arttırmayı başardı. Yarışmanın sonrasında büyük bir hayran kitlesine kavuştu.
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Cemal Can yaz tatiline son vererek iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. Survivor programında kendisine albüm teklifi eden Samsun Demir ve Mustaf Ceceli ile çalışmalara başlayan Cemal Can yeni şarkısı için artık gün sayıyor.
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Mustafa Ceceli’nin stüdyosunda şarkısının son çalışmalarını yapan Survivor Cemal Can, sosyal medyada içerik üretmeye başladı.
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Geçtiğimiz yıl kendine ait Youtube kanalı açan fenomen yarışmacı uzun bir aradan sonra soru-cevap videosuyla Youtube’a geri döndü.
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