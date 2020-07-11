Survivor canlı yayınında dokunulmazlığı kim kazandı? Acun Ilıcalı ayrıntıları açıkladı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020, dün akşam 4 finalistle beraber canlı olarak yayımlandı. 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan büyük finale kalan iki yarışmacıdan biri olmak isteyen Barış, Cemal Can, Yasin ve Berkan zorlu parkurda ter döktü.