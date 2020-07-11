Survivor canlı yayınında dokunulmazlığı kim kazandı? Acun Ilıcalı ayrıntıları açıkladı
Survivor 2020 dün akşam canlı olarak yayımlandı ve ilk kez canlı yayında bir yarışmacı dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarıştı.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020, dün akşam 4 finalistle beraber canlı olarak yayımlandı. 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan büyük finale kalan iki yarışmacıdan biri olmak isteyen Barış, Cemal Can, Yasin ve Berkan zorlu parkurda ter döktü.
110
Büyük finale sayılı günler kala Survivor'da bir ilke imza atıldı. Canlı yayında oynanan dokunulmazlık oyununun uzaması nedeniyle Cuma akşamı yapılması planlanan konsey Acun Ilıcalı tarafından iptal edildi.
210
Survivor 2020'de son dörde kalan yarışmacılar, Berkan, Barış, Cemal Can ve Yasin, eşleşme için kura çekimi yaptılar.
310
Yapılan kura çekimi sonunda ilk turda Barış - Yasin ve Cemal - Berkan eşleşmesi ortaya çıktı. Yarışmacılar dinlenebilsin diye eşleşmeler çapraz olarak yapıldı.
410